Контракт будет подписан сроком на три года. "Быки" оставили за собой право приоритетного выкупа 21-летнего футболиста.
Артем Голубев - воспитанник "Краснодара". В состав уфимцев он перешел в прошлом году на правах аренды.
В текущем сезоне защитник провел 17 матчей. "Уфа" располагается на 6-м месте таблицы, имея в активе 36 очков.
Источник: Чемпионат
"Уфа" выкупила защитника Голубева у "Краснодара"
Защитник Артем Голубев останется в "Уфе" на постоянной основе.
Фото: ФК "Уфа"
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