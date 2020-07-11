- Здесь матчи всегда складываются сложно. Хорошая команда, опытный состав. Оставили некоторых игроков в Санкт-Петербурге, которые провели много матчей за последний отрезок.
Конечно, смотрим на функциональное состояние. Нужно, чтобы все были в строю к матчу против "Спартака". Делим нагрузку и даем возможность молодым игрокам проявить себя, - сказал Семак в эфире Матч ТВ.
Матч "Ахмата" и "Зенита" идет в эти минуты. Команды успели обменяться голами - отличились Иванов и Дриусси. Также в составе гостей случилось удаление. Две желтые карточки получил Ригони.
"Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Команда встретится со "Спартаком" 19 июля в полуфинале. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы над "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ. Команда Сергея Семака второй раз подряд и шестой раз в истории страны выиграла чемпионский титул. Также петербуржцы выигрывали трофей в период СССР.
"Нужно, чтобы все были в строю к матчу против "Спартака". Семак - о составе на игру с "Ахматом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о выбранном стартовом составе на матч 28-го тура с "Ахматом".
Фото: Reuters
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