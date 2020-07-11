Шалимов: у "Зенита" классная команда, они были посвежее

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ФК "Ахмат"
Встреча завершилась со счетом 1:1.

"У "Зенита" классная команда, они были посвежее. У нас все равно в составе высококлассные игроки, несмотря на ротацию. Поэтому мы осторожничали. Для нас одно очко сейчас очень важно. Мы сделали еще один шаг. Все хорошо и все правильно", - сказал Шалимов в эфире Youtube-канала РПЛ.

"Ахмат" имеет в своем активе 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.


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Теги: Шалимов Ахмат Зенит
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