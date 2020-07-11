Кафельников - о "Спартаке": эта команда худшая на моей памяти

Только не убеждайте меня,что есть какой-то "заговор" против Спартака! С такой игрой и таким подбором игроков,можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда худшая на моей памяти??— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 11, 2020
Напомним, "Спартак" не выигрывает уже пять матчей в РПЛ.
Команда находится на 10-м месте, имея в активе 33 очка. Москвичам осталось провести две игры в чемпионате - с "Ахматом" и "Рубином".
Также "Спартак" сыграет 19 июля с "Зенитом" в полуфинале Кубка России.