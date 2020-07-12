- "Зенит" был посвежее, все-таки у них большая ротация. Даже их второй состав мог бы спокойно бороться за место в пятерке РПЛ. Наверное, нам чуть-чуть не хватило сил. Сейчас тяжёлый график.
Рассчитывали на победу. Даже при равных составах хотелось победить дома, - цитирует Иванова сайт "Ахмата".
Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева - отличился полузащитник Олег Иванов. "Зенит" на 22-й минуте сравнял счет. После передачи Дугласа Сантоса ворота Городова поразил Себастьян Дриусси. Итоговый счет - 1:1.
"Ахмат" набрал 31 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит", досрочно ставший чемпионом, имеет в активе 66 баллов.
Олег Иванов: даже второй состав "Зенита" мог бы спокойно бороться за место в пятерке
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов поделился эмоциями после ничейного матча с "Зенитом" в 28-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
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