Об этом рассказал его агент.
"Джордже должен официально перейти в клуб РПЛ до конца недели. Остались формальности", – приводит слова представителя игрока Sport24.
Ранее сообщалось, что новым клубом Деспотовича может стать казанский "Рубин". Также становилось известно об интересе к форварду ЦСКА, "Локомотива" и "Ростова".
Напомним, что сербский футболист отказался продлевать истекающий в мае контракт с "Оренбургом".
Деспотович в течение недели подпишет контракт с клубом РПЛ
Бывший нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович до конца этой недели перейдёт в один из клубов РПЛ.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!