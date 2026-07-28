Чернов раскрыл, мог ли этим летом перейти в "Локомотив"

"Я сам не знаю, что это было. Просто новости. Может, с "Локомотивом" и были какие-то разговоры, но до меня ничего не доходило.
Близок к подписанию контракта я точно не был. Если бы это было так, вы бы узнали от агента", - сказал Чернов.
Этим летом Никита Чернов покинул московский "Спартак" в связи с истечением срока контракта и, став свободным агентом, подписал соглашение с "Крыльями Советов". В прошлом сезоне центральный защитник выступал за самарскую команду на правах аренды.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что 30-летний Черном был близок к соглашению с "железнодорожниками".
Источник: "Чемпионат"