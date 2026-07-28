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Чернов раскрыл, мог ли этим летом перейти в "Локомотив"

Бывший защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал слухи о трансфере в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"
"Я сам не знаю, что это было. Просто новости. Может, с "Локомотивом" и были какие-то разговоры, но до меня ничего не доходило.

Близок к подписанию контракта я точно не был. Если бы это было так, вы бы узнали от агента", - сказал Чернов.

Этим летом Никита Чернов покинул московский "Спартак" в связи с истечением срока контракта и, став свободным агентом, подписал соглашение с "Крыльями Советов". В прошлом сезоне центральный защитник выступал за самарскую команду на правах аренды.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что 30-летний Черном был близок к соглашению с "железнодорожниками".

Источник: "Чемпионат"

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