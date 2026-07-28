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"Эта команда покусается". Генич высказался о дебютанте РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями по итогам матча 1-го тура чемпионата России.
Фото: РПЛ
"Спартак" заставил их глубоко сидеть, но несколько выбеганий в контратаку у них было реально неплохих. И я хочу сказать… Читал там тоже в телеграм-каналах разные точки зрения, кто-то "Родину" автоматически сразу прибивает, что слишком авантюрно и так далее…

Эта команда покусается. Вот мне они показались очень атлетичной и мощной командой", - сказал Генич.

Матч между московскими "Спартаком" и "Родиной" в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги состоялся в минувшую субботу, 25 июля. Встреча проходила на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились вингер Маркиньос, а также полузащитники Кристофер Мартинс и Данила Пруцев.

Напомним, "Родина" в прошлом сезоне стала чемпионом Первой лиги и впервые в истории клуба вышла в высший дивизион.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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