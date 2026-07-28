"Эта команда покусается". Генич высказался о дебютанте РПЛ

Эта команда покусается. Вот мне они показались очень атлетичной и мощной командой", - сказал Генич.
Матч между московскими "Спартаком" и "Родиной" в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги состоялся в минувшую субботу, 25 июля. Встреча проходила на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились вингер Маркиньос, а также полузащитники Кристофер Мартинс и Данила Пруцев.
Напомним, "Родина" в прошлом сезоне стала чемпионом Первой лиги и впервые в истории клуба вышла в высший дивизион.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"