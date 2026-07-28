Экс-тренер "Зенита" вновь возглавил сборную Италии

Стал известен новый наставник национальной команды Италии.

Фото: Global Look Press

Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила о назначении на пост главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.



61-летний специалист ранее возглавлял итальянскую национальную команду с 2018 по 2023 год. Под его руководством "Скуадра Адзурра" выиграла чемпионат Европы-2020 и дважды становилась бронзовым призером Лиги наций (2020/21 и 2022/23).



На этой должности Манчини сменил Дженнаро Гаттузо, который ушел в отставку в мае после невыхода итальянцев на ЧМ-2026.