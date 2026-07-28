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Капитан "Спартака" оценил игру новичка красно-белых Парады

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин поделился мнением о новичке команды защитнике Викторе Параде.
Фото: ФК "Спартак"
"Чтобы оценить Параду, еще нужно время. Посмотрим. С "Родиной" он дебютировал хорошо.

Парада адаптируется, о его уровне можно будет говорить позже. Думаю, наши боссы знают, кого покупают, мы им полностью доверяем", - сказал Зобнин.

Виктор Парада дебютировал за московский "Спартак" в матче с "Родиной" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (3:0). Испанский защитник вышел в стартовом составе красно-белых и провел на поле 63 минуты, за которые не отличился результативными действиями.

Напомним, Парада перешел в стан "Спартака" этим летом из "Алавеса".

Источник: Metaratings

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