Капитан "Спартака" оценил игру новичка красно-белых Парады

"Чтобы оценить Параду, еще нужно время. Посмотрим. С "Родиной" он дебютировал хорошо.
Парада адаптируется, о его уровне можно будет говорить позже. Думаю, наши боссы знают, кого покупают, мы им полностью доверяем", - сказал Зобнин.
Виктор Парада дебютировал за московский "Спартак" в матче с "Родиной" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (3:0). Испанский защитник вышел в стартовом составе красно-белых и провел на поле 63 минуты, за которые не отличился результативными действиями.
Напомним, Парада перешел в стан "Спартака" этим летом из "Алавеса".
Источник: Metaratings