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"Ни писем, ни факсов, ни звонков". В "Баварии" отреагировали на слухи, отправляющие Олисе в "Реал"

Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал возможный уход вингера сборной Франции Майкла Олисе.
Фото: Getty Images
"Конечно, Олисе останется в команде. От "Реала" мы не получили ни писем, ни факсов, ни звонков.

Удивительно, как много слухов может распространяться, несмотря на очевидную правду", - цитирует Дрезена RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что мадридский "Реал" хочет приобрести крайнего нападающего мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Майкла Олисе.

В прошлом сезоне вингер оформил 22+31 по системе гол плюс пас в 52 матчах за немецкую команду во всех турнирах. На минувшем ЧМ-2026 француз стал лучшим ассистентом.

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