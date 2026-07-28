"Ни писем, ни факсов, ни звонков". В "Баварии" отреагировали на слухи, отправляющие Олисе в "Реал"

"Конечно, Олисе останется в команде. От "Реала" мы не получили ни писем, ни факсов, ни звонков.
Удивительно, как много слухов может распространяться, несмотря на очевидную правду", - цитирует Дрезена RMC Sport.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что мадридский "Реал" хочет приобрести крайнего нападающего мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Майкла Олисе.
В прошлом сезоне вингер оформил 22+31 по системе гол плюс пас в 52 матчах за немецкую команду во всех турнирах. На минувшем ЧМ-2026 француз стал лучшим ассистентом.