- После медицинского обследования стало ясно, что у Лунева повреждение прямой мышцы правого бедра. Как утверждает наш источник, врачи считают, что 28-летний игрок пропустит минимум месяц, а значит, в лучшем случае будет готов только к началу следующего сезона, - пишет РБ-Спорт.
Андрей Лунев получил повреждение в выездном матче 28-го тура с "Ахматом", выбивая мяч от своих ворот. Голкипера увезли с поля на электрокаре.
19 июля сине-бело-голубые примут дома "Спартак" в рамках полуфинала Кубка России. Судя по всему, место в воротах займет Михаил Кержаков. Игра начнется в 18.00 по мск.
Источник: Лунев пропустит минимум месяц из-за травмы
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев пропустит кубковый матч со "Спартаком", он вернется к началу будущего сезона.
Фото: РИА Новости
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