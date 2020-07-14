"Арсенал"
- За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 250 000 рублей.
- За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – штрафовать Валерия Громыко на 100 000 рублей.
"Сочи"
- За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 20 000 рублей.
- За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 250 000 рублей.
- За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера – оштрафовать на 25 000 рублей.
"Спартак"
- За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать помощника главного тренера Андреаса Хинкеля на 10 000 рублей.
"Локомотив"
- За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 150 000 рублей.
"Ростов"
- За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 50 000 рублей.
ЦСКА
- За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать на 250 000 рублей.
- За неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды) – оштрафовать на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
"Рубин"
- За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – оштрафовать главного тренера Леонида Слуцкого на 100 000 рублей.
"Динамо"
- За агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста Заурбека Плиева на 2 матча чемпионата России.
- За нарушение Регламента Возобновления РПЛ – на 200 000 рублей.
Плиев дисквалифицирован на два матча и другие итоги заседания КДК РФС
Во вторник, 14 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Фото: РФС
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