Источник: Фарфан договорился продлить контракт с "Локо" до конца года

Нападающий " Локомотива " Джефферсон Фарфан согласовал условия нового соглашения с московским клубом.

Фото: ФК "Локомотив"

По информации СМИ, игрок продлит контракт до конца 2020 года.



Сообщается, что в случае успешных выступлений контракт игрока может быть продлён и на следующий сезон.



Напомним, что игрок пропустил 13 месяцев из-за травмы. В матче 28-го тура с "Уфой" (1:1) игрок вернулся на поле и забил гол. Действующий контракт Фарфана истекает этим летом.



Источник: Libero