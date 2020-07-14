По информации СМИ, игрок продлит контракт до конца 2020 года.
Сообщается, что в случае успешных выступлений контракт игрока может быть продлён и на следующий сезон.
Напомним, что игрок пропустил 13 месяцев из-за травмы. В матче 28-го тура с "Уфой" (1:1) игрок вернулся на поле и забил гол. Действующий контракт Фарфана истекает этим летом.
Источник: Libero
Источник: Фарфан договорился продлить контракт с "Локо" до конца года
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан согласовал условия нового соглашения с московским клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
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