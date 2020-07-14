"Он уже сам всем все доказал: построил отличный стадион, базу, академию, столько сил и денег вкладывает в "Спартак".
Ему-то мне точно нечего доказывать. Мы хорошо пообщались перед моим уходом, все обсудили, сохранили хорошие отношения.
Думаю, я и сейчас могу поговорить, посоветоваться с ним. Ну и самогон миллеровский передать, – цитирует Глушакова "СЭ".
Глушаков расторг контракт со "Спартаком" летом прошлого года. В отличие от болельщиков, Леонид Федун не имел претензий к экс-капитану команды.
"Ахмат" Глушакова начнет гостевую встречу 29-го тура РПЛ со "Спартаком" сегодня, 15 июля, в 18:00 мск.
Глушаков: Федун всем все доказал, вложив столько денег, построив стадион, базу, академию
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков перед матчем со своей бывшей командой "Спартаком" ответил на вопрос, хочет ли он что-то доказать владельцу клуба Леониду Федуну.
Фото: эфир "Вечернего Урганта"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!