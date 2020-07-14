Форвард "Арсенала" - лучший в российском чемпионате по голам с игры, ни один из своих 15 мячей он не забил с 11-метровой отметки.
"Идут слухи, что "Спартак" рассматривает Луценко. Ему уже 33, но в этом чемпионате он забил 15 голов. Причем не бил пенальти.
Может, "Спартак" в два нападающих будет играть – кто его знает. Главное, я пока не вижу в клубе тренера. Попробовал бы Тедеско прыгать на судей в Германии - как сказал Кирьяков, его бы на полгода дисквалифицировали", - цитирует Сафонова Bobsoccer.
Прошлым летом Луценко на правах свободного агента перешел из "Динамо" в "Арсенал".
Сафонов: идут слухи, что "Спартак" рассматривает Луценко
Известный агент Алексей Сафонов рассказал, что на рынке идут разговоры о возможном переходе в "Спартак" второго бомбардира текущего сезона Евгения Луценко.
Фото: ФК "Арсенал"
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