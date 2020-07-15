Отмечается, что хавбек получил повреждение в прошлой игре. О его участии в полуфинале Кубка России пока неизвестно.
В текущем сезоне Отман Эль-Кабир провел 23 матча, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.
Игра "Урала" и "Арсенала" начнется в 16.00 по мск. В случае победы, туляки обойдут екатеринбуржцев в турнирной таблице. У хозяев - 8-е место и 35 очков, у гостей - 10-я строчка и 34 балла.
Источник: сайт "Урала"
Эль-Кабир пропустит матч с "Арсеналом"
Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир не примет участия в матче с "Арсеналом" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
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