Футболисты "Спартака" присоединились к акции "Пожалуйста, дышите" (фото)

«Спартак» присоединился к акции «Пожалуйста, дышите»



Игроки вышли на поле в футболках с портретами врачей и волонтеров, ведущих борьбу с COVID-19



Принять участие в акции и поблагодарить своего героя может каждый на портале https://t.co/fghGgND31G#CoronaOut #ГероиНашегоВремени pic.twitter.com/WtSIE6QJPA — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 15, 2020

Игроки столичного клуба вышли на матч 29-го тура РПЛ с "Ахматом" в футболках с портретами волонтёров и врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом.Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен на три месяца. Турнир возобновился с ограничением по количеству зрителей. Так, зрители смогли занять 10% мест на трибунах.