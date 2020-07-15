Футболисты "Спартака" присоединились к акции "Пожалуйста, дышите" (фото)

Футболисты московского "Спартака" присоединились к акции "Пожалуйста, дышите".
Игроки столичного клуба вышли на матч 29-го тура РПЛ с "Ахматом" в футболках с портретами волонтёров и врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом.



Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен на три месяца. Турнир возобновился с ограничением по количеству зрителей. Так, зрители смогли занять 10% мест на трибунах.


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Теги: Спартак Москва
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