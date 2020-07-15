Встреча, проходившая в Екатеринбурге, закончилась победой гостей со счётом 3:1. В этой встрече не смог отличиться форвард "канониров" Евгений Луценко, забивавший в шести матчах подряд.
"Конечно, накопилась у Луценко усталость, это лето, плотный график. Но он молодец, сыграл полностью на команду.
Очень благодарен за игру ребятам - то, что мы их просили, они полностью выполнили. К сожалению, с чем мы не совсем справлялись, это стандартные положения. Соперник всё грамотно разыгрывал, поэтому ребятам было тяжеловато, но никто не выпадал, все отработали по полной", - цитирует Подпалого ТАСС.
После этой победы "Арсенал" вышел на шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Подпалый: у Луценко накопилась усталость, но он молодец, сыграл с "Уралом" на команду
Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с "Уралом".
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