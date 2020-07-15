- Мы проиграли - 0:3, но сегодня у нас хороший день. Мы остались в Премьер-Лиге. Конечно, такая задача до чемпионата не ставилась, но мы выбрались из зоны вылета, поэтому матч со "Спартаком" забываем и настраиваемся на позитив, - цитирует Шалимова Чемпионат.
На 51-й минуте сильным ударом издали Роман Зобнин открыл счёт в матче. Ровно спустя полчаса Жиго обвел в центре поля несколько игроков "Ахмата", отдал пас на Соболева, и нападающий после красивого прохода в штрафной перекинул вратаря и удвоил преимущество хозяев. В добавленное время Гус Тиль довел счет до разгромного. Итог - 3:0.
Таким образом, красно-белые набрали 36 очков и поднялись на 8-е место в таблице. "Ахмат" остался на 13-й строчке, имея 31 балл.
Шалимов: мы проиграли - 0:3, но сегодня у нас хороший день
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов поделился эмоциями после проигранного матча со "Спартаком" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
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