Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, на встрече присутствовал посредник, представляющий интересы "Локомотива", и руководство "Милана".
По данным источника, "Милан" готов продать игрока за 10 млн евро. В свою очередь "Локо" может включить в сделку Алексея Миранчука, которым интересуется "Милан".
Уругваец первую часть сезона провёл в аренде в "Торино". С зимы он выступает за "Милан", но преимущественно выходит на замену. Текущий контракт Диего с "Миланом" заканчивается летом 2022 года.
Источник: "Локомотив" провёл переговоры с "Миланом" по Лаксальту
Фото: Sky Italia
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