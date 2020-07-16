Сегодня стало известно, что 9 представителей южного клуба сдали положительный тест на коронавирус. Сегодняшний матч "Сочи" - "Тамбов" отменен.
"Все отлично, все решается по матчу сейчас. Я не болею. Больше ничего сказать не могу", - цитирует Заболотного Sport24.
"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.
Антон Заболотный: я не болею коронавирусом. Больше ничего сказать не могу
Форвард "Сочи" Антон Заболотный заявил, что он не заболел коронавирусом.
Фото: ФК "Сочи"
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