У 9 представителей сочинского клуба был выявлен коронавирус. Скорее всего, "Сочи" будет засчитано техническое поражение.
"Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. 9 оказались положительными.
Матч некуда перенести? Почему не куда? Можно сыграть в резервный день. Почему бы не допустить такой вариант?" - цитирует Федотова "Спорт-экспресс".
Напомним, чемпионат России был возобновлен 19 июня. За несколько дней до этого у "Ростова" ряд игроков заразились коронавирусом. "Сочи" отказался переносить игру с дончанами и за "Ростов" сыграли воспитанники. Встреча завершилась со счетом 10:1.
"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Федотов: матч с "Тамбовом" можно сыграть в резервный день
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался об отмененном матче 29-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: © РИА Новости
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