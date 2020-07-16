Из-за этого был отменен матч 29-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Как сообщает телеграм-канал Мутко против, коронавирус выявлен у шести игроков сочинской команды, у двух тренеров и оператора команды. Симптомы были только у защитника Михи Мевли, у которого вчера вечером была высокая температура.
Положительный тест на коронавирус сдали 6 футболистов "Сочи"
Сегодня появилась информация, что 9 представителей "Сочи" заразились коронавирусом.
Фото: СЭ
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