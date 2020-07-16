Агент Мевли: Миха заболел, но нет подтверждения, что у него коронавирус

Евгений Новиков, агент защитника "Сочи" Михи Мевли прокомментировал информацию о том, что игрок заболел коронавирусом.

Фото: ФК "Зенит"