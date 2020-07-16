"Миха заболел, но нет подтверждения, что у него коронавирус. Мы ждем результата теста, на игру он не поехал", - цитирует Новикова Sport24.
Сегодня был отменен матч 29-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Сочи", так как 9 представителей южного клуба заболели коронавирусом.
Мевля выступает за "Сочи" с 2019 года, перейдя из "Зенита". Он провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил 1 гол.
Агент Мевли: Миха заболел, но нет подтверждения, что у него коронавирус
Евгений Новиков, агент защитника "Сочи" Михи Мевли прокомментировал информацию о том, что игрок заболел коронавирусом.
Фото: ФК "Зенит"
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