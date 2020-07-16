"Бюджет у нас утверждается на год, а не на сезон. Ситуация с бюджетом тяжелая, мы над этим работаем", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
"Локомотив" в 29-м туре чемпионата России на своем поле одержал победу над ЦСКА и гарантировал себе как минимум участие в квалификации Лиги чемпионов. Команда Марко Николича с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице.
Мещеряков: ситуация с бюджетом в "Локомотиве" тяжелая
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал ситуацию с бюджетом клуба тяжелой.
Фото: © ФК "Локомотив"
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