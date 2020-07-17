- Трудно прививать какой-то новый стиль, когда ты принял команду за неделю до старта и играешь через два дня на третий. Это не только наш вопрос, посмотрите на другие чемпионаты. Не все команды находятся в оптимальной спортивной форме, - цитирует Мещерякова ТАСС.
При Николиче "железнодорожники" одержали 3 победы и 4 раза сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. Красно-зеленые занимают вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 54 очка. Идущий следом "Краснодар" отстает на 5 баллов, однако у "быков" есть матч в запасе.
В матче последнего тура "Локомотив" сыграет на выезде с "Уралом". Начало в 19.00 по мск.
Мещеряков - о Николиче: трудно прививать новый стиль, когда ты принял команду за неделю до старта
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал работу главного тренера команды Марко Николича.
Фото: ФК "Фехервар"
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