Один из топ-клубов РПЛ может помочь "Химкам" финансами

Один из топ-клубов Премьер-лиги может оказать "Химкам" финансовую помощь, чтобы они смогли заявиться для участия в РПЛ.
Фото: Советский спорт
Как сообщает "Чемпионат", если это произойдет, то клубы в будущем будут тесно сотрудничать. Появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу в топ-клубе, смогут получить практику в "Химках". И, напротив, у этого клуба появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков "Химок".

"Химки" в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место и гарантировали себе повышение в классе. Однако из-за финансовых проблем подмосковный клуб не может получить лицензию.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Химки
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Один из топ-клубов РПЛ может помочь "Химкам" финансами 8
"ПСЖ" продолжает вести переговоры с Неймаром
Юран: будем играть, где мы заслуживаем
Смолов похвастался рейтингом в CS:GO
Тихонов: почему "Зенит" - фаворит? Потому что они дома играют?
Головин - о капитанской повязке в товарищеском матче "Монако": приятно. Это доверие и ответственность
Федотов назвал плохой работу арбитров в матче "Локомотив" - ЦСКА
"Спартак" показал, как команда готовится к матчу с "Зенитом" (видео) 1
Перес сообщил, что "Реал" летом не будет делать больших трансферов
Роналду показал поклонникам, как выглядит его отдых мечты (фото)
"Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет 5
"Боруссия" не планирует снижать цену на Санчо
Источник: Дзюба будет признан лучшим игроком сезона, Семак - лучшим тренером 18
В "Спартаке" прокомментировали завершение карьеры Шюррле 4
Бартомеу сегодня встретится с Сетьеном и обсудит его будущее в "Барселоне"
В сети появились фото новой выездной формы "Интера" 1
Касильяс вернется в "Реал" и станет советником президента клуба
Роббен показал подготовку к сезону на тренажере (видео)
"Спартак" похвастался результатами в матчах с московскими командами 20
Головин забил в первом матче после пандемии
Евсеев показал фото своей супруги и собаки 2
Обухов: я не понимаю трансферную политику "Спартака". Крала за 12 млн покупают, Тил за 18 млн не играет 5
Источник: "Зенит" заказал большой тираж значков "победитель Кубка России 2020" 19
Источник: "Локомотив" не будет продлевать контракт с Фарфаном 2
Стало известно, когда на трибуны стадионов Англии пустят зрителей
Дзюба и Азмун могут быть отстранены от полуфинального матча Кубка со "Спартаком" 72
Игрок "Оренбурга" Алвеш: мой переход в "Барселону"? "Оренбург" попросит очень много денег 1
Жена Бубнова отреагировала на слова Кавазашвили о проблемах со здоровьем у Александра 9
"Зенит" рассматривает вариант с возвращением Халка 20
"Ювентус" могут покинуть восемь футболистов 1
Все новости