Как сообщает "Чемпионат", если это произойдет, то клубы в будущем будут тесно сотрудничать. Появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу в топ-клубе, смогут получить практику в "Химках". И, напротив, у этого клуба появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков "Химок".
"Химки" в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место и гарантировали себе повышение в классе. Однако из-за финансовых проблем подмосковный клуб не может получить лицензию.
Один из топ-клубов РПЛ может помочь "Химкам" финансами
Один из топ-клубов Премьер-лиги может оказать "Химкам" финансовую помощь, чтобы они смогли заявиться для участия в РПЛ.
Фото: Советский спорт
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