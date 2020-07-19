"Сейчас для Иванова стоит вопрос жизни и смерти. Если он выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере — взлетит очень высоко. Если он отработает плохо — из него сделают козла отпущения. Назначение на этот матч — это подстава. Эта игра может сделать из него лучшего судью, но может и сломать его карьеру", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Матч 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Победитель встречи в финале турнира сыграет с победителем пары "Урал" - "Химки".
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Арбитр Федотов: назначение Иванова на матч "Зенит" - "Спартак" - это подстава. Эта игра может сломать его карьеру
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о назначении судьи Сергея Иванова на полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: Getty Images
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