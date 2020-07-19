"В Петербурге опасаются того, что "Спартак" в хорошем настроении. "Зенит" - это принципиальный соперник, так что красно-белые могут создать проблемы. Жиго и Джикия опасны на стандартных положениях. "Спартаку" будет сложно, но нужно понимать, что это стиль Тедеско — играть в пять защитников и пытаться поймать соперника на контратаке. В таких матчах всегда много зависит от самоотдачи и желания. До матча "Спартака" с "Ахматом" думал, что "Зенит" разнесет "Спартак", но сейчас думаю, что "Зениту" будет непросто", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге сегодня и начнется в 18:30 мск.
Аршавин: в Петербурге опасаются того, что "Спартак" в хорошем настроении
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором сине-бело-голубые на своем поле примут "Спартак".
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