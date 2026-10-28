В РФС сообщили, когда сборная России может сыграть с Парагваем

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что товарищеская встреча сборных России и Парагвая должна состояться не позднее июня 2027 года, иначе ее окончательно отменят.

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев





"С Парагваем мы сейчас договариваемся следующим образом: либо мы проведем матч до июньского окна включительно, либо отменяем его. Они, естественно, хотят сыграть матч в России", — сообщил Митрофанов.

Изначально сборные должны были встретиться в Москве в марте 2024 года. Однако игру отменили из-за трагедии в "Крокус Сити Холле". С тех пор стороны так и не согласовали новую дату.



Напомним, с февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В условиях отстранения национальная команда проводит товарищеские встречи.



Источник: По словам Митрофанова, Российский футбольный союз продолжает переговоры с парагвайской стороной. При этом федерации намерены определиться с судьбой встречи в ближайшие месяцы.Изначально сборные должны были встретиться в Москве в марте 2024 года. Однако игру отменили из-за трагедии в "Крокус Сити Холле". С тех пор стороны так и не согласовали новую дату.Напомним, с февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В условиях отстранения национальная команда проводит товарищеские встречи.Источник: "Матч ТВ"