Экс-защитник "Спартака" Боккетти хочет вернуться в Россию

Бывший защитник "Рубина" и "Спартака" Сальваторе Боккетти намерен вновь поиграть в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Чемпионат
33-летний защитник не имеет игровой практики в "Вероне" и намерен покинуть клуб, несмотря на контракт до лета 2021 года.

Приоритетом Сальваторе является Россия, сообщает Metaratings, однако футболист готов переехать и в другую страну.

Боккетти женат на россиянке Екатерине, у них трое детей. Во время пандемии коронавируса семья была разлучена: Екатерина с детьми соблюдала самоизоляцию в Москве, тогда как футболист находился в Италии.


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Теги: Боккетти Спартак Рубин Верона
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