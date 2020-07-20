33-летний защитник не имеет игровой практики в "Вероне" и намерен покинуть клуб, несмотря на контракт до лета 2021 года.
Приоритетом Сальваторе является Россия, сообщает Metaratings, однако футболист готов переехать и в другую страну.
Боккетти женат на россиянке Екатерине, у них трое детей. Во время пандемии коронавируса семья была разлучена: Екатерина с детьми соблюдала самоизоляцию в Москве, тогда как футболист находился в Италии.
Экс-защитник "Спартака" Боккетти хочет вернуться в Россию
Бывший защитник "Рубина" и "Спартака" Сальваторе Боккетти намерен вновь поиграть в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Чемпионат
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