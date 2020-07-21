За это Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Григорьянц отметил, что все члены КДК пришли к выводу, что надпись на футболке является оскорбительной, в отличие от самого Ещенко. Члены КДК предположили, что надпись была адресована одному из руководителей "Зенита".
Сам футболист прокомментировал ситуацию так:
"Ещенко сказал, что надеть майку после матча с "Зенитом" его попросила жена, ведь он очень любит медведей. Таких маек, по словам Ещенко, у него много", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Считается, что футболка была посланием гендиректору "Зенита" Александру Медведеву, который заявил, что имитацию полового акта Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном - намек на то, что будут делать петербуржцы со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.
Ещенко сказал членам КДК, что футболку его попросила надеть жена, ведь он любит медведей
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, как защитник "Спартака" Андрей Ещенко объяснил свое появление на поле "Газпром Арены" в футболке с надписью "### вам" и изображением медведя.
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