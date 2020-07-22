Как сообщает "Спорт-экспресс", среди них нет "Спартака".
24-летний Митрюшкин находился на просмотре в "Монако", но французский клуб не стал подписывать с ним контракт.
За "Сьон" вратарь выступал на протяжении четырех с половиной сезона. В минувшем сезоне он пропустил 24 гола в 16 матчах.
Несколько клубов РПЛ заинтересованы в Митрюшкине
В услугах воспитанника "Спартака" Антона Митрюшкина, последним клубом которого был "Сьон", заинтересованы несколько клубов РПЛ.
Фото: © Lenouvelliste
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