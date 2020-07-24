Напомним, "Зенит" в полуфинале Кубка России на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Во время встречи болельщики петербургской команды вывесили баннер, на котором было изображено лицо владельца "Спартака" Леонида Федуна в телевизоре, а во круг были фанаты в красно-белых цветам. Данный баннер - отсылка к эпизоду из сериала "Черное зеркало", где в кадре премьер-министр Великобритании вынужден был заняться сексом со свиньей
"Я не большой любитель сериалов. Посыла я не понял, не знал, чему посвящён сериал. Но те, кто смотрит, рассказали, что ужас ужасный. Не знаю, знал ли о баннере клуб. Клуб говорит, что не знал — на баннере, который к ним поступил, был стадион", - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Дюков - о баннере болельщиков "Зенита" про Федуна: я не большой любитель сериалов
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал баннер болельщиков "Зенита" про владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: РФС
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