Петербургский клуб сегодня объявил о заключении 3-летнего контракта с 31-летним футболистом.
"Я счастлив и горд за то, что перешел в "Зенит". Я знал, что "Зенит" — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что "Зенит" уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше", - приводит слова Ловрена официальный сайт клуба.
Ловрен выступал за "Ливерпуль" с 2014 года, перейдя из "Саутгемтона". В составе мерсисайдцев Ловрен выиграл чемпионат Англии, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.
Ловрен: я оставил свой след в Лиге чемпионов и теперь хочу помочь "Зениту" пройти как можно дальше
Хорватский защитник Деян Ловрен высказался о переходе в "Зенит".
Gettyimages.ru
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