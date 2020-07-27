После того, как хавбек выздоровеет от коронавируса, он присоединится к красно-белым. Ожидается, что "Спартак" заплатит "Уфе" 2 млн евро. Такую же сумму за 19-летнего игрока был готов заплатить ЦСКА.
Остон Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей. Результативными действиями не отметился.
Напомним, в уфимском клубе гендиректором ранее работал Шамиль Газизов, который занял месяц назад аналогичную должность в "Спартаке".
Источник: Sport24
СМИ: Урунов перейдет в "Спартак" за 2 млн евро
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов перейдет в "Спартак" до конца текущей недели.
Фото: ФК "Уфа"
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