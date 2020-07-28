Зарплата первого новичка московского клуба в летнее трансферное окно составит около 600 тысяч евро в год.
Ожидается, что 19-летний Урунов перейдет в "Спартак" в конце текущей недели.
Остон Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей. Результативными действиями не отметился.
Источник "РБ-Спорт"
Стала известна возможная зарплата Урунова в "Спартаке"
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в ближайшее время станет игроком "Спартака".
Фото: ФК "Уфа"
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