В составе сине-бело-голубых Смольников провел 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
Ранее игрок попрощался с болельщиками в своем инстаграме. Смольников рассказал, что клуб предлагал ему новый контракт, но он решил сменить команду. В СМИ сообщалось, что защитник продолжит карьеру в "Краснодаре".
Накануне "Зенит" объявил о расставании с Олегом Шатовым.
Смольников покинул "Зенит"
Защитник Игорь Смольников покинул "Зенит" по окончании контракта.
Фото: ФК "Зенит"
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