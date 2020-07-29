Футболисты начали подготовку к новому сезону. Сегодня команда заселилась на базу в Баковке.
Федор Смолов провел в "Сельте" вторую часть сезона-2019/2020. Всего в составе испанского клуба 30-летний россиянин сыграл 14 матчей и забил 2 мяча - в ворота "Реала" и "Барселоны".
Клуб имел право выкупить россиянина, однако делать этого не стал.
Источник: сайт "Локомотива"
Смолов вернулся в "Локомотив" после аренды в "Сельте"
Нападающий Федор Смолов, который выступал на правах аренды в испанской "Сельте", вернулся в "Локомотив".
Фото: РФС
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