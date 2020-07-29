"Договорились о контракте с Кокориным? Без комментариев", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Кокорин во второй части сезона выступал на правах аренды за "Сочи". В 10 матча 29-летний форвард забил 7 голов. 31 июля контракт футболиста с "Зенитом" истекает.
Гендиректор "Спартака" Газизов отказался комментировать информацию о переходе Кокорина
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не стал комментировать информацию о том, что в клуб перейдет нападающий "Зенита" Александр Кокорин.
Фото: Спорт день за днем
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