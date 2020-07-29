Медведев: расстроен, что Смольников не принял предложение "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход из клуба защитника Игоря Смольникова.
Фото: ФК "Зенит"
У 31-летнего футболиста истек контракт с петербургским клубом. Смольников заключил соглашение с "Краснодаром" по схеме "2+1".

"Я, честно говоря, расстроен, что наше предложение он не принял. Но, с другой стороны, если у него есть лучшее предложение, то хочется пожелать ему успехов в "Краснодаре". "Зенит" старался как мог, чтобы он продолжил карьеру в "Зените", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Смольников уже выступал за "Краснодар" с 2012 по 2013 год, после чего перешел в "Зенит".

В минувшем сезоне Смольников провел 12 матчей за "Зенит" и сделал 1 результативную передачу.

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Теги: Медведев Зенит Смольников
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