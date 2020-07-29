Ирисметов: нет у "Спартака" сейчас таких покупок, чтобы болельщики огорчались из-за Урунова

Бывший нападающий "Спартака" Жафар Ирисметов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Уфы" Остона Урунова в московский клуб.
Фото: ФК "Уфа"
"Вот я читал, что якобы Остон слабый легионер, кот в мешке. А кто сейчас в "Спартаке" сильный? Со мной конкурировали великие, лучшие в России, а с ним будут конкурировать Тил и Крал. Они что - великие? "Спартак" с ними занял седьмое место.

Нет у "Спартака" сейчас таких покупок, чтобы болельщики огорчались из-за Урунова", - сказал Ирисметов.

Ранее была информация, что 19-летний Урунов перейдет в "Спартак" в конце текущей недели. В минувшем сезоне РПЛ Остон в составе "Уфы" провел 10 матчей.

Ожидается, что красно-белые заплатят "Уфе" за Урунова 2 млн евро, а его зарплата в новом клубе составит 600 тысяч евро в год.

По итогам сезона 2019/20 "Спартак" занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ и не попал в еврокубки.

Источник: "СЭ"

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Теги: Спартак УФА Урунов
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