27-летний хавбек хочет переехать в Европу и его представители ведут переговоры с несколькими клубами.
В минувшем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 1 мяч.
Ранее Кузяев также выступал за "Карелию", "Нефтехимик" и "Терек".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: Кузяев намерен покинуть "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев планирует сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Зенит"
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