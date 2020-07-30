Источник: Кузяев намерен покинуть "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев планирует сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Зенит"
27-летний хавбек хочет переехать в Европу и его представители ведут переговоры с несколькими клубами.

В минувшем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 1 мяч.

Ранее Кузяев также выступал за "Карелию", "Нефтехимик" и "Терек".

Источник: "Спорт-Экспресс"

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Теги: Зенит Кузяев
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