"Давайте подождём. Мне кажется, надо говорить, когда уже всё произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом. Что касается слухов об уходе Жиго, то Самуэль — игрок "Спартака", и мы на него рассчитываем", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Ранее была информация, что "Спартак" готов заплатить за Урунова 2 миллиона евро.
Урунов выступает за "Уфу" с февраля 2020 года, перейдя из ташкенского "Локомотива" за 200 тысяч евро.
В минувшем сезоне футболист провел за уфимскую команду 10 матчей, но результативными действиями не отметился.
"Уфа" в прошлом сезоне заняла 9-е место в турнирной таблице. "Спартак" финишировал на 7-й строчке.
Газизов: Урунов в "Спартаке"? Давайте подождем
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что в клуб может перебраться полузащитник "Уфы" Остон Урунов.
Фото: "Матч ТВ"
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