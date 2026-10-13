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Гол Батракова помог "Барселоне" обновить антирекорд в Лиге чемпионов

Гол Алексея Батракова в матче с "Галатасараем" продлил неудачную серию "Барселоны" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Каталонский клуб пропускает в главном еврокубке уже на протяжении 17 встреч подряд. Россиянин открыл счёт в Стамбуле, однако затем команда Ханса-Дитера Флика смогла переломить ход игры и забила четыре мяча.

Серия из 17 матчей с пропущенными голами стала худшей для "Барселоны" за всё время выступления в Лиге чемпионов. Последний сухой матч каталонцы провели 9 апреля 2025 года, когда победили дортмундскую "Боруссию" со счётом 4:0 в четвертьфинале турнира.

Следующую встречу в Лиге чемпионов "Барселона" проведёт 20 октября на выезде против "ПСЖ".

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