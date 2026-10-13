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Батраков стал первым россиянином с 2021 года, забившим в Лиге чемпионов

Алексей Батраков стал первым российским футболистом почти за пять лет, забившим в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Полузащитник "Галатасарая" отличился в матче второго тура общего этапа против "Барселоны". Россиянин открыл счёт на 28-й минуте встречи. До Батракова последним представителем России, забивавшим в главном еврокубке, был Магомед Оздоев.

Оздоев отличился 8 декабря 2021 года в составе "Зенита" в матче группового этапа с "Челси". Тогда встреча завершилась со счётом 3:3.

Для Батракова этот мяч также стал первым за "Галатасарай" после летнего перехода из "Локомотива".

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