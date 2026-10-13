"Локомотив" отреагировал на первый гол Батракова в Лиге чемпионов

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- Первый гол в Лиге чемпионов! "Барселоне"! Как же гордимся Лёшей! ЛУЧШИЙ, - говорится в сообщении " Локомотива ".

21-летний россиянин забил на 28-й минуте после передачи Рафаэля Леау. Этот мяч стал для Батракова первым как в составе турецкой команды, так и в главном еврокубке.Батраков перебрался в "Галатасарай" из "Локомотива" минувшим летом. Сумма трансфера составила 25 млн евро.