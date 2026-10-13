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Кейн вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ

Гарри Кейн поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Форвард "Баварии" оформил дубль в матче второго тура общего этапа с "Викингом". Теперь на счету англичанина 57 голов в турнире. Кейн опередил Рууда ван Нистелроя, забившего 56 мячей, и сравнялся с Томасом Мюллером.

При этом нападающему "Баварии" понадобилось 73 матча, чтобы добраться до этой отметки. Мюллер забил свои 57 голов в 163 встречах Лиги чемпионов.

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года. До перехода в мюнхенский клуб он играл за "Тоттенхэм".

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