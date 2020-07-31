Московский клуб ведет переговоры о трансфере 24-летнего бразильца и готов предложить "Удинезе" 6-8 млн евро. Итальянский клуб хочет получить не менее 10 млн евро.
Напомним, что Бекао выступал за ЦСКА в сезоне 2018/19, после чего перебрался в "Удинезе". Всего в составе армейцев бразилец провел 36 матчей.
Сообщалось, что российскую команду бразилец покидал со скандалом.
Источник: "СЭ"
ЦСКА готов приобрести Бекао за 6-8 млн евро, "Удинезе" требует не менее 10 млн евро
Защитник "Удинезе" Родриго Бекао близок к возвращению в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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